Известный стример проиграл в онлайн-казино более 10 млн рублей за считанные минуты

СМИ обратили внимание на интересную ситуацию, связанную со стримером Феликсом xQc Ленгьелом. Во время прямой трансляции стример потерял почти $ 170 тыс. (примерно 10,7 млн рублей).

Прямой эфир прошёл 7 июля. На нём xQc играл в онлайн-казино, но в один момент что-то пошло не так и он потерял почти $ 170 тыс. менее чем за две минуты. По данным издания Dexerto, это одна из крупнейших сумм, которую стример проигрывал во время прямой трансляции, да и к тому же за такое короткое время.

Примечательно, что сам xQc на некоторые время отказывался стримить онлайн-казино, однако в мае этого года снова вернулся к ним. Причины такого решения неизвестны.

xQc — бывший профессиональный игрок в Overwatch и ныне известный стример. По состоянию на июль 2022 года канал xQc входит в топ-5 самых популярных на платформе Twitch.