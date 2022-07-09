Respawn работает над игрой во вселенной Apex Legends

Студия Respawn, известная по серии Titanfall, работает над игрой во вселенной Apex Legends, что стало известно из списка вакансий. Ей может оказаться одиночный шутер.
В описании указывают, что специалисту предстоит разрабатывать игру во вселенной Apex, которая находится на ранней стадии производства. В подробностях одной из вакансий также отметили, что художник будет работать над одиночной игрой.
В начале этого года журналист Джефф Грабб рассказал, что Respawn начала работать над дорогим шутером от первого лица. И это будет одиночная игра. Её выход состоится в 2024 или 2025 году, если всё пойдёт по плану. Будет ли это проект во вселенной Apex Legends, который нашли в списках вакансий, пока неизвестно.
Если информация подтвердится, то игра может оказаться сюжетным шутером с героями и локациями Apex Legends. Сама королевская битва основана на Titanfall, но третью часть ждать не стоит, о чём ранее сообщила Respawn.
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