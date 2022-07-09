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Respawn работает над игрой во вселенной Apex Legends

Respawn работает над игрой во вселенной Apex Legends
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Студия Respawn, известная по серии Titanfall, работает над игрой во вселенной Apex Legends, что стало известно из списка вакансий. Ей может оказаться одиночный шутер.

В описании указывают, что специалисту предстоит разрабатывать игру во вселенной Apex, которая находится на ранней стадии производства. В подробностях одной из вакансий также отметили, что художник будет работать над одиночной игрой.

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В начале этого года журналист Джефф Грабб рассказал, что Respawn начала работать над дорогим шутером от первого лица. И это будет одиночная игра. Её выход состоится в 2024 или 2025 году, если всё пойдёт по плану. Будет ли это проект во вселенной Apex Legends, который нашли в списках вакансий, пока неизвестно.

Если информация подтвердится, то игра может оказаться сюжетным шутером с героями и локациями Apex Legends. Сама королевская битва основана на Titanfall, но третью часть ждать не стоит, о чём ранее сообщила Respawn.

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