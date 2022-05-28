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EA анонсировала Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Jedi: Fallen Order

EA анонсировала Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Jedi: Fallen Order
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EA на Star Wars Celebration анонсировала Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Jedi: Fallen Order. Релиз состоится в 2023 году.

События продолжения развернутся уже через пять лет после финала «Павшего ордена», однако больших деталей разработчики не торопятся раскрыть. В кинематографическом тизере Кэл Кестис исследует какие-то заброшенные лаборатории и находит человека в колбе. Кто это — неизвестно. Фанаты шутят про Старкиллера.

Что интересно, события Jedi: Survivor и сериала «Оби-Вана Кеноби» происходят в один и тот же момент — через 10 лет после финала «Мести ситхов». Не исключено, что герои каким-то образом пересекуться!

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Сюжетный экшен выйдет только на PS5, Xbox Series и ПК — без PS4 и Xbox One. По данным СМИ, изначально игру хотели выпустить уже в конце 2022 года, однако производство затянулось, и издатель решил отложить премьеру до начала 2023 года, дабы не жертвовать качеством.

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