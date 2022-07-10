Стримерша Amouranth заработала на OnlyFans более 2 млрд рублей, но «дело не в деньгах»
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Одна из самых популярных стримерш Amouranth раскрыла доходы с OnlyFans с контентом для взрослых. Девушка заработала в сервисе более $ 33 млн (~ 2 млрд рублей), но показала она это ради послания.
Судя по данным с OnlyFans, которые опубликовала Amouranth, стримерша зарабатывает в среднем $ 1,5 млн (~ 90 млн рублей) в месяц. По словам девушки, она хочет помочь другим женщинам в создании контента через своё агентство.
Дело не в деньгах, а чтобы отправить послание. Я могу делать это только благодаря команде, которую я создала. Я пытаюсь помочь другим девушкам в создании контента и освобождении времени.
Ранее Amouranth не раз банили на Twitch из-за нарушения различных правил вроде облизывания микрофона. OnlyFans же в этом вопросе демократичнее, а девушка описывала платформу как более безопасную. По её словам, раньше она подвергалась «худшим испытаниям» в других сервисах.
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