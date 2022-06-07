На Twitch могут забанить за что угодно — вспоминаем самые громкие случаи

За последние годы администрация Twitch сильно усложнила жизнь стримеров и проведение трансляций. Теперь получить тот самый внезапный бан можно практически за что угодно, особенно если вы любите включать разную музыку на стриме, показывать фильмы с торрентов или общаться в очень возбуждённой манере.

Вспоминаем самые заметные случаи банов на платформе и приводим список того, за что вас вообще могут забанить. Он, увы, немаленький.

Знаменитую Amouranth забанили за облизывание микрофона и не только

Стримы Amouranth можно воспринимать по-разному, но одна их часть всегда была неизменной. Стримерша часто позволяла себе различные вульгарные выходки, из-за которых достаточно часто ловила бан. Завсегдатаи Twitch помнят тренд на надувные бассейны, смену бикини за донаты и прочие не самые православные приёмы, которыми пользовались стримерши. И очень часто их использовала сама Amouranth. Давайте перечислим.

Лизала микрофон во время ASMR-стримов. Парни, признайтесь, с этим трудно бороться.

Плавала в надувном бассейне в купальнике и предлагала сменить бра за энное количество донатов или фолловеров.

Показала женские прелести во время трансляции. Да, в самом неприкрытом виде. Ссылки «для друга» не будет, не надейтесь.

Предпочитает очень вульгарную одежду с глубокими вырезами.

Самое забавное в случае с Amouranth то, что она часто не злоупотребляет правилами платформы, особенно если речь идёт о стримах в бассейне. Потому что трансляции подобного рода никак не запрещены, если стример соблюдает некоторые правила. Девушкам запрещено стримить с глубоким декольте или в нижнем белье, но если в кадре появляется надувной бассейн, то все ограничения сразу же теряют вес.

Но Amouranth особо и не парится. У неё достаточно фолловеров и огромный пакет акций разных крупных компаний, за счёт чего её ежемесячный доход давно перевалил за $ 1 млн. И это мы ещё не упомянули Onlyfans и прочие сервисы, за которые стримерша получает просто баснословные суммы.

Maddyson получил бан за стрельбу в прямом эфире

Илья Maddyson проходил на стриме S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Получив в руки ПМ «Макаров», стример вспомнил о забавной ситуации. Судя по его словам, однажды у него в гостях был «знакомый мент», который случайно оставил там табельное оружие. Стример решил показать его зрителям со словами «такой вот ПМ», однако случайно (или намеренно) выстрелил в стену, создав небольшой локальный прецедент.

За это Илью, естественно, забанили чуть ли не в прямом эфире. Хотя стример пытался доказать, что оружие на самом деле пневматическое (на это указывает как минимум вспышка от выстрела), его это не спасло. После инцидента стримера забанили навсегда. При этом Мэддисон пытался доказать, что пистолет ненастоящий, но его никто не услышал.

Dr Disrespect забанили по неизвестным причинам ещё 2 года назад

Dr Disrespect, известный как Гершель Бейм, построил карьеру благодаря своим трансляциям королевских битв и многим провокационным высказываниям, на что не могла не отреагировать администрация Twitch. Стример неоднократно нарушал правила платформы, за что был забанен летом 2020 года. Однако тогда так никто и не объяснил причины блокировки.

Затем последовали тяжкие судебные разбирательства между стримером и Twitch, во время которых контентмейкер пытался разобраться в ситуации. По итогам всех разборок стримеру так и не вернули доступ к его каналу, а сам он ушёл на другие платформы. При этом в марте 2022 года Dr Disrespect заявил, что все негативные моменты между ним и сервисом Twitch решены, однако на площадку он не вернётся.

В это время на Twitch началась настоящая охота на ведьм, то есть на Dr Disrespect. Любой канал, где он появлялся, ждали проблемы и разборки. В том же марте 2022 года канал знаменитого гроссмейстера Хикару Накамуру забанили за то, что он транслировал шахматный матч между стримером и DrLupo.

Затем Бейм организовал чемпионат по Fortnite, куда позвал самых известных контентмейкеров, и не смог появиться ни на одной трансляции. Стримеров попросили не упоминать Бейма, не включать его микрофон в лобби и убрать любые упоминания о нём со стримов. И это с учётом того, что Dr Disrespect сам проспонсировал этот турнир.

Новость по теме Twitch запретил упоминать Dr Disrespect на турнире по Fortnite, хотя он организовал его

Конечно, в карьере Dr Disrespect были и более экстравагантные случаи. Например, на Е3 2019 стример проводил live-стрим, во время которого зашёл в туалет и показал многих людей за привычным природным занятием. За это он также получил бан.

Так за что в итоге можно получить бан?

Twitch практически не стесняется блокировать каналы за любое мало-мальски важное нарушение собственного свода правил. И иногда подобные случаи бывают странными, но по большей части они справедливы, поскольку нарушают регламент.

За ругательства вроде nigger, nigga, «нигер» и так далее.

Другие запрещённые слова на Twitch: «хиджаб», «хохлы», «гей» (в особенно оскорбительных формах), «вагина» (аналогично) и другие негативные высказывания.

За нетолерантное поведение к различным секс-меньшинствам и ЛГБТ.

За трансляцию игр до их официального релиза. Например, за пиратский контент или если стример внезапно запустил стрим с игрой без согласия издателя с нарушением эмбарго.

За склонение к суициду или прямое его обсуждение. Жизнь очень хороша, не думайте о суициде.