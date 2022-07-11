Показана фигурка Леди Димитреску из Resident Evil Village почти за 100 тыс. рублей

Компания PureArts показала новую фигурку Леди Димитреску из Resident Evil Village. Сама статуэтка стоит на большой подставке. К сожалению, высота фигурки не такая большая, как у Димитреску из игры, — всего 91 сантиметр против 290 сантиметров.

Стоит обратить внимание на качество самой статуэтки. Димитреску стоит в одной позе с раскинутой рукой с лезвиями. Производитель статуэтки также хвалится качественной текстурой кожи и сшитым платьем. Фигурку можно будет и немного кастомизировать. Например, снять шляпу, а вместо перчатки с когтями поставить курительный мундштук.

Особенно шокирующей может показаться цена статуэтки – $ 1499 (примерно 91 тыc. рублей). Если оформить заказ фигурки, то её поставка ожидается в третьем квартале 2023 года.