Российский моддер создаёт ремейк Warcraft 3 в «Героях 3»

Российский разработчик Виктор Barilzar Викторов переносит сюжетные миссии из Warcraft 3 в Heroes of Might and Magic III. Автор очень дотошно повторяет структуру миссий оригинальной стратегии в реальном времени, чтобы её механики удачно вписались в пошаговый формат «Героев».
Прямо сейчас у Barilzar готова компания Альянса «Падение Лордерона» — её уже может скачать любой желающий. Судя по отзывам, автору удалось как перенести основные элементы WarCraft 3, так и адаптировать сюжет под события World of Warcraft. В разговоре с изданием DTF Викторов признался, что «Варкрафт Меча и Магии» очень трудоёмкий, а на разработку его вдохновила схожесть Клинка Мёртвого Рыцаря и Фростморна.
Следить за развитием проекта можно на страничке VK. До конца 2022 года Barilzar планирует доделать компанию Нежити «Путь Проклятых».
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