Видео: как культовая Max Payne выглядела бы в 2022 году
Поделиться
Канал TeaserPlay не останавливается и продолжает показывать, как выглядели бы различные старые игры в 2022 году на современном движке Unreal Engine 5.
Очередной такой игрой стала культовая Max Payne. В начале ролика можно увидеть Макса, стоящего около автомобиля полиции. Далее он оказывается в метро и других локациях. К сожалению, в ролике не показали геймплей со стрельбой.
В комментариях всё как обычно. Люди довольны работой и в очередной раз просят команду задуматься о создании собственного тайтла. Пока TeaserPlay об этом не говорили.
Ранее команда с канала TeaserPlay показала, как в современности выглядела бы Need for Speed: Most Wanted. Также энтузиасты демонстрировали ремейк Silent Hill на Unreal Engine 5 и другие проекты.
Комментарии
- 12 июля 2022
-
11:26
-
10:45
-
09:54
-
00:25
-
00:21
- 11 июля 2022
-
23:44
-
22:49
-
21:55
-
21:28
-
21:20
-
20:55
-
20:41
-
20:19
-
19:44
-
19:41
-
19:17
-
19:01
-
18:35
-
17:53
-
17:48
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
16:54
-
16:35
-
16:02
-
16:02
-
15:49
-
15:23
-
15:19
-
15:06
-
14:41
-
14:07
-
13:55
-
13:34
Партнерский контент