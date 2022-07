Видео: как культовая Max Payne выглядела бы в 2022 году

Канал TeaserPlay не останавливается и продолжает показывать, как выглядели бы различные старые игры в 2022 году на современном движке Unreal Engine 5.

Очередной такой игрой стала культовая Max Payne. В начале ролика можно увидеть Макса, стоящего около автомобиля полиции. Далее он оказывается в метро и других локациях. К сожалению, в ролике не показали геймплей со стрельбой.

В комментариях всё как обычно. Люди довольны работой и в очередной раз просят команду задуматься о создании собственного тайтла. Пока TeaserPlay об этом не говорили.

Ранее команда с канала TeaserPlay показала, как в современности выглядела бы Need for Speed: Most Wanted. Также энтузиасты демонстрировали ремейк Silent Hill на Unreal Engine 5 и другие проекты.