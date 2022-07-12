Производитель конструктора LEGO ушёл из России

Гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев заявил о прекращении работы с главным партнёром в России Inventive Retail Group (IRG). Московский офис уже сократил 70 сотрудников с выходным пособием.
Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределённый срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнёрство с Inventive Retail Group.
В РФ работал 81 сертифицированный магазин Lego под управлением IRG. В начале июня часть магазинов закрылись, что будет с оставшимися — неизвестно. По словам партнёра юридической компании FTL Advisers Дарьи Невской, IRG или кто-то другой теоретически сможет продавать наборы Lego, привезённые по параллельному импорту, на тех же площадях, но название магазинов придётся изменить.
В России Lego работала с 2002 года, пока не прекратила поставки своей продукции в марте 2022-го. Выручка российского подразделения в 2021 году составила 19 млрд рублей.
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