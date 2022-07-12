Утёк новый тизер 3-го сезона «Мандалорца»

До третьего сезона «Мандалорца» ещё далеко. За несколько месяцев до премьеры обычно появляются тизеры, постеры, трейлеры и подобные материалы. Когда их выложат официально, неизвестно, но в сеть уже попала экранная запись тизера третьего сезона шоу.

В ролике показали главных героев, в числе которых малыш Грогу и Дин Джарин. Также можно увидеть множество сцен с перестрелками и полётами на кораблях. Качество «экранки», конечно, заставляет желать лучшего, но хотя бы что-то.

Третий сезон нашумевшего сериала выйдет в феврале 2023 года. Все основные актёры вернутся к своим ролям. В данный момент Джон Фавро с командой уже работают над сценарием четвёртого сезона шоу, хотя до премьеры третьего ещё довольно далеко.