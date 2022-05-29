Создатели «Мандалорца» уже пишут сюжет четвёртого сезона

Джон Фавро на Star Wars Celebration рассказал, что прямо сейчас он трудится над написанием сюжета уже четвёртого сезона «Мандалорца» — и это почти за год до начала третьего сезона.
Причём, похоже, Дейв Филони слишком занят на съёмках «Асоки», из-за чего Фавро занимается четвёртым сезоном «Мандо» в одиночку — по крайней мере, на данном этапе.
Ещё Фавро рассказал, что телевизионный формат позволяет им не торопиться, пытаясь «впихнуть» в полтора-два часа множество событий и сюжетов: «Мы можем рассказывать наши истории медленно». До этого Фавро часто работал именно над фильмами — он режиссёр первого и второго «Железного человека», а также «Короля льва».
Вместе с этим многие рассчитывают, что в определённый момент сериалы Фавро и Филони, которые происходят в период между шестым и седьмым эпизодами фильмов, придут к какой-то единой точке — все герои окажутся в одном месте, будет нечто вроде «Мстителей» для Marvel.
Третий сезон «Мандалорца» стартует в феврале 2023 года, после чего нас ждёт «Асока», а следом — Skeleton Crew от режиссёра «Человека-паука». Все они выйдут до конца 2023-го.
- 29 мая 2022
-
19:06
-
18:53
-
18:37
-
17:58
-
17:16
-
16:58
-
16:04
-
15:22
-
14:56
-
14:46
-
14:39
-
13:55
-
13:17
-
12:38
- 28 мая 2022
-
20:47
-
19:07
-
18:17
-
17:43
-
16:21
-
15:33
-
14:45
-
14:00
-
13:13
-
12:41
-
00:05
- 27 мая 2022
-
23:01
-
22:08
-
21:24
-
21:23
-
20:42
-
20:27
-
19:51
-
19:27
-
19:06
-
18:37