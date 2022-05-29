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Создатели «Мандалорца» уже пишут сюжет четвёртого сезона

Создатели «Мандалорца» уже пишут сюжет четвёртого сезона
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Джон Фавро на Star Wars Celebration рассказал, что прямо сейчас он трудится над написанием сюжета уже четвёртого сезона «Мандалорца» — и это почти за год до начала третьего сезона.

Причём, похоже, Дейв Филони слишком занят на съёмках «Асоки», из-за чего Фавро занимается четвёртым сезоном «Мандо» в одиночку — по крайней мере, на данном этапе.

Ещё Фавро рассказал, что телевизионный формат позволяет им не торопиться, пытаясь «впихнуть» в полтора-два часа множество событий и сюжетов: «Мы можем рассказывать наши истории медленно». До этого Фавро часто работал именно над фильмами — он режиссёр первого и второго «Железного человека», а также «Короля льва».

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Вместе с этим многие рассчитывают, что в определённый момент сериалы Фавро и Филони, которые происходят в период между шестым и седьмым эпизодами фильмов, придут к какой-то единой точке — все герои окажутся в одном месте, будет нечто вроде «Мстителей» для Marvel.

Третий сезон «Мандалорца» стартует в феврале 2023 года, после чего нас ждёт «Асока», а следом — Skeleton Crew от режиссёра «Человека-паука». Все они выйдут до конца 2023-го.

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