Bayonetta 3 близка к выходу

Bayonetta 3 анонсировали почти пять лет назад, и с тех пор мы видели лишь один геймплейный трейлер, который подтвердил планы разработчиков выпустить слэшер в 2022 году. Похоже, планы всё ещё в силе, ведь игра получила возрастной рейтинг ESRB.
Это означает, что весь контент готов и основная часть производства завершена — а это уже означает, что и релиз совсем не за горами. Скорее всего, слэшер выйдет в ноябре примерно в одно время с God of War: Ragnarok (9 ноября).
Bayonetta 3 — это третья часть слэшера PlatinumGames. Геймплейно она ближе всего к серии Devil May Cry, оно и не удивительно, ведь в студии работают многие ветераны Capcom. Серия стала эксклюзивной Nintendo после провала первой части — вторую и третью полностью спонсировала сама Nintendo.
- 12 июля 2022
-
23:18
-
22:20
-
21:01
-
20:41
-
20:36
-
19:40
-
18:58
-
18:25
-
18:20
-
17:40
-
17:22
-
16:58
-
16:39
-
16:31
-
16:16
-
16:05
-
15:47
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:44
-
14:34
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
13:01
-
12:47
-
12:31
-
12:04
-
11:26
-
10:45
-
09:54
-
00:25
-
00:21
- 11 июля 2022
-
23:44