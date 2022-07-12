Bayonetta 3 близка к выходу

Bayonetta 3 анонсировали почти пять лет назад, и с тех пор мы видели лишь один геймплейный трейлер, который подтвердил планы разработчиков выпустить слэшер в 2022 году. Похоже, планы всё ещё в силе, ведь игра получила возрастной рейтинг ESRB.

Это означает, что весь контент готов и основная часть производства завершена — а это уже означает, что и релиз совсем не за горами. Скорее всего, слэшер выйдет в ноябре примерно в одно время с God of War: Ragnarok (9 ноября).

Bayonetta 3 — это третья часть слэшера PlatinumGames. Геймплейно она ближе всего к серии Devil May Cry, оно и не удивительно, ведь в студии работают многие ветераны Capcom. Серия стала эксклюзивной Nintendo после провала первой части — вторую и третью полностью спонсировала сама Nintendo.