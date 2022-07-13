Фанаты уверены, что нашли дату выхода Starfield

Bethesda до сих пор не назвала точную дату выхода Starfield, поэтому фанаты решили взять всё в свои руки и попытаться узнать дату сами. Кажется, у них это даже получилось.

В первом трейлере Starfield промелькнул корабль с бортовым номером 821 393. Примечательно, что такой же номер был у первого в мире летательного транспортного средства от братьев Райт. Первый патент на этот самолёт был подан 23 марта 1903 года.

Фанаты считают, что будет здорово, если Bethesda выпустит Starfield 23 марта 2023 года — ровно через 120 лет после регистрации патента.

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Starfield представляет собой амбициозный ролевой экшен в космическом сеттинге. Игра выйдет на ПК и Xbox Series. Ожидается, что тайтл задействует все особенности новой консоли Microsoft.