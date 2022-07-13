EA подарит DLC для Mass Effect и Dragon Age

Electronic Arts объявила, что уже с 11 октября в магазине Origin больше нельзя будет приобрести очки BioWare. Они используются для покупки дополнений для игр студии, однако компания решила от них отказаться. Таким образом, EA бесплатно раздаст почти все дополнения для:

Dragon Age: Origins

Dragon Age 2

Mass Effect 2

Mass Effect 3 (кроме наборов для сетевой игры)

В компании уточнили, что после 11 октября наборы для сетевой игры в Mass Effect 3 можно будет получить лишь за внутриигровые кредиты.

Раздача дополнений — довольно щедрый ход от EA. Особенно если учитывать недавний скандал с Ubisoft, которая отключит расширения в своих старых играх, включая Assassin's Creed: Brotherhood, Splinter Cell: Blacklist и Prince of Persia: The Forgotten Sands.