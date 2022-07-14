В Epic Games Store дарят две игры. Забрать их можно и в России

В Epic Games Store стартовала очередная раздача. В этот раз пользователям подарят два проекта:

Idle Champions of the Forgotten Realms — кликер, действие которого разворачивается во вселенной Dungeons & Dragons. Пользователям предстоит разблокировать чемпионов и овладеть способностями стратегического планирования, чтобы победить всех врагов на своём пути.

Wonder Boy: The Dragon's Trap — платформер про получеловека-полуящера, который отправляется в путешествие, чтобы вернуть свой настоящий облик. Геймерам предстоит исследовать огромные локации, населённые опасными драконами.

Оба проекта доступны и в России. Раздача продлится до 21 июля, 18:00 мск.

На следующей неделе игроков ждёт шутер про Первую мировую войну Tannenberg. Судя по всему, его также можно будет забрать в нашей стране.