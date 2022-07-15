Intel опубликовала первые тесты видеокарты Arc A750. Она мощнее RTX 3060

Intel внезапно поделилась тестами Arc A750 — одной из самых мощных видеокарт компании. Так, чип сравнили с GeForce RTX 3060 в нескольких играх, в каждой из которых устройство показало лучший результат. Например, в Control прирост составил 14%, а в F1 2021 — целых 17%.
Сравнение Arc A750 и NVIDIA GeForce RTX 3060
Arc A750 тестировали и в Cyberpunk 2077 при разрешении 1440p с высоких настройками графики. Средняя частота кадров составила 60,7 fps. При этом о количестве кадров в секунду в других тайтлах компания почему-то не сообщила.
Результаты тестирования Cyberpunk 2077
Стоимость Intel Arc A750 и точная дата выхода по-прежнему неизвестны, но создатели обещают поделиться всеми подробностями уже совсем скоро. Эксперты в железной индустрии отмечают, что цена видеокарты должна составить от $ 300 до $ 400.
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