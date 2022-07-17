В Великобритании хотят защитить игроков от лутбоксов

В правительстве Великобритании хотят защитить уязвимых людей от лутбоксов в видеоиграх, если этим не займутся компании индустрии. Для этого планируют создать рабочую группу из представителей регулирующих органов и крупных издательств.
Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании ещё в 2020 году решило проверить лутбоксы. Результаты показали, что геймеры, которые покупают наборы со случайными наградами, имеют больший шанс увлечься азартными играми. Это может вызвать психические и финансовые проблемы.
По мнению министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, компании должны вводить возрастные ограничения и защищать людей от возможного вреда. Особенно это касается детей, подростков и их родителей, которые нуждаются в душевном спокойствии.
Пока никаких ограничений на цифровые покупки введено не было, но в правительстве Великобритании хотят сформировать рабочую группу. В неё войдут представители игровых компаний и регулирующих органов. Им предстоит разработать меры по снижению рисков для геймеров из-за лутбоксов. Если этого будет недостаточно, то власти могут принять специальные законы против ящиков с наградами в играх.
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