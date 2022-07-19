Фанаты Half-Life хотят поставить новый рекорд онлайна в Steam

Фанаты культовой Half-Life хотят устроить флэшмоб и поставить новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. Согласно SteamDB, рекорд зафиксирован в 2019 году. Тогда в шутере находилось более 6 тыс. игроков.

Сам флэшмоб стартует 14 августа в 18:00 мск. Игроки должны будут зайти в первую Half-Life и провести в ней не менее 30 минут. В противном случае результат не отразится в SteamDB. К тому же важно запустить именно чистую версию игры без каких-либо расширений.

Также фанаты призвали распространять тэг #RememberFreeman. Это позволит привлечь к акции как можно больше людей и в конце концов побить рекорд онлайна.

Рекорд наверняка получится побить, поскольку фанатское сообщество Half-Life действительно масштабное, а преодолеть отметку в 6 тыс. человек для них не будет проблемой.