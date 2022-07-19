Фанаты Half-Life хотят поставить новый рекорд онлайна в Steam

Фанаты культовой Half-Life хотят устроить флэшмоб и поставить новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. Согласно SteamDB, рекорд зафиксирован в 2019 году. Тогда в шутере находилось более 6 тыс. игроков.
Сам флэшмоб стартует 14 августа в 18:00 мск. Игроки должны будут зайти в первую Half-Life и провести в ней не менее 30 минут. В противном случае результат не отразится в SteamDB. К тому же важно запустить именно чистую версию игры без каких-либо расширений.
Также фанаты призвали распространять тэг #RememberFreeman. Это позволит привлечь к акции как можно больше людей и в конце концов побить рекорд онлайна.
Рекорд наверняка получится побить, поскольку фанатское сообщество Half-Life действительно масштабное, а преодолеть отметку в 6 тыс. человек для них не будет проблемой.
- 19 июля 2022
-
12:50
-
12:37
-
11:50
-
11:10
-
10:30
-
09:50
-
00:09
- 18 июля 2022
-
23:17
-
22:19
-
21:24
-
20:50
-
20:20
-
20:04
-
19:25
-
19:21
-
18:40
-
18:40
-
18:03
-
17:29
-
16:52
-
16:23
-
16:03
-
15:53
-
15:11
-
15:05
-
14:40
-
14:11
-
13:59
-
13:58
-
13:31
-
13:17
-
12:42
-
12:27
-
11:28
-
10:21