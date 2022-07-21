В Call of Duty: Warzone скоро появятся Терминаторы
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Авторы Call of Duty: Warzone и Vanguard наконец анонсировали кроссовер с франшизой «Терминатор» — ранее авторы тизерили ивент картинкой с изображением сплава Skynet. Киборги появятся в специальных наборах шутеров уже в начале августа — приобрести можно будет как минимум T-800 и T-1000 из «Терминатора 2: Судный день».
Купить наборы с Терминаторами можно будет до конца августа — покупатели получат скины с уникальными анимациями, внешним видом и эффектами. Игроков также ждут специальные добивания и эмоут «Лучшего игрока матча».
Ранее в Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Vanguard начался новый сезон под названием Mercenaries of Fortune. С его выходом в шутерах появились новые карты, оружие и оперативники.
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