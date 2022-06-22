В Call of Duty: Warzone и Vanguard может появиться Терминатор
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Разработчики Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Vanguard тизерят событие с Терминатором. Они опубликовали в социальных сетях фото, на котором можно увидеть слитки золота и один слиток, отличающийся от остальных.
На нём написано «Скайнет». Похоже, на изображение попал сплав, из которого изготавливаются различные машины, в том числе и Терминатор. В самой публикации есть эмодзи робота и слова «они вернутся».
С сегодняшнего дня в Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Vanguard начался новый сезон под названием Mercenaries of Fortune. С его выходом в шутерах появились новые карты, оружие и оперативники.
Если и состоится кроссовер с Терминатором, то когда именно, пока неизвестно. Информация об этом наверняка должна появиться позже.
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