В Call of Duty: Warzone и Vanguard может появиться Терминатор

Разработчики Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Vanguard тизерят событие с Терминатором. Они опубликовали в социальных сетях фото, на котором можно увидеть слитки золота и один слиток, отличающийся от остальных.

На нём написано «Скайнет». Похоже, на изображение попал сплав, из которого изготавливаются различные машины, в том числе и Терминатор. В самой публикации есть эмодзи робота и слова «они вернутся».

С сегодняшнего дня в Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Vanguard начался новый сезон под названием Mercenaries of Fortune. С его выходом в шутерах появились новые карты, оружие и оперативники.

Если и состоится кроссовер с Терминатором, то когда именно, пока неизвестно. Информация об этом наверняка должна появиться позже.