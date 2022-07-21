Легенда «МЮ» Пак появится в FIFA 23. Его карточка якобы получит 100 выносливости

В FIFA 22 Ultimate Team появился новый вид карточек футболистов — «Герои». Это очень значимые игроки для того или иного чемпионата, не достигшие звания «Легенд». В первую подборку попали, например, Тим Кэхилл, Марио Гомес и Антонио Ди Натале.
Вместе со вчерашним анонсом FIFA 23 разработчики из EA Sports представили троих новых «Героев» английской Премьер-лиги: Яя Туре, Рикарду Карвалью и Пак Чжи Сун. Последний примечателен не только для фанатов «Манчестер Юнайтед», но и своей работой на поле. Казалось, будто кореец никогда не устаёт, поэтому и носится на поле все 90 минут.
Некоторые издания сообщают, что карточка Пака получит 100 единиц выносливости — такое в FIFA Ultimate Team произойдёт впервые. Однако какого-либо подтверждения этой информации нет. Сами EA Sports называют его «безудержным корейцем», ничего не сообщая про внутриигровые характеристики.
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Ранее EA опубликовала системные требования футсима — и они довольно высокие.
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