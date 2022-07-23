В Halo Infinite сделали Изнанку из «Очень странных дел»

В Сети появляется всё больше утечек режима Forge для Halo Infinite, в котором игроки могут создавать свои уровни. На этот раз один из фанатов сделал Изнанку из «Очень странных дел».
Игрок передвигается по туманному лесу, путь в котором освещают удары красных молний. Именно там обитают существа, которые проникли в Хоукинс в «Очень странных делах», но на созданной локации их ещё нет. Автор отметил, что на работу у него ушло 45 минут.
Игроки получили доступ к незавершённому режиму Forge во время тестирования кооператива Halo Infinite. Мод станет более продвинутым, чем в прошлых частях серии, и позволит менять тип урона оружия и соединять разные транспортные средства. Также фанаты смогут искажать объекты в разных осях, чтобы создавать необычные формы.
Тестирование режима Forge запланировано на сентябрь этого года, а выход состоится по ходу третьего сезона. Halo Infinite доступна на ПК и консолях Xbox, а в мультиплеер можно играть бесплатно.
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