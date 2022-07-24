Будущее Marvel: пятая и шестая фаза вселенной, новые «Мстители» и расписание релизов
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Ночью на Comic-Con прошла большая презентация Marvel, где стало понятнее, чего стоит ожидать от будущих проектов киновселенной. Именно там раскрыли, что четвёртая фаза закончится уже в этом году на сиквеле «Чёрной пантеры» (11 ноября) — там же показали первый трейлер «Ваканды навсегда».
Следом раскрыли всю пятую фазу — она продлится чуть больше года:
- Фильм «Человек-муравей: Квантомания» — 17 февраля 2023 года
- Сериал «Секретное вторжение» — весна 2023 года
- Фильм «Стражи Галактики: Часть 3» — 5 мая 2023 года
- Сериал «Эхо» — лето 2023 года
- Сериал «Локи» (2-й сезон) — лето 2023 года
- Фильм «Марвелы» — 28 июля 2023 года
- Фильм «Блэйд» — 3 ноября 2023 года
- Сериал «Железное сердце» — осень 2023 года
- Сериал «Агата: Шабаш хаоса» — зима 2023 года
- Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» — весна 2024 года
- Фильм «Капитан Америка: Новый мировой порядок» — 3 мая 2024 года
- Фильм «Громовержцы» — 28 июля 2024 года.
Следом за этим последует шестая фаза — заключительная для текущей саги, которую назвали Сага мультивселенной (первые три фазы объединили под названием Сага бесконечности). Она продлится ещё меньше — с осень 2024 года по осень 2025-го. В неё войдут 11 проектов, включая:
- Фильм «Фантастическая четвёрка» — 4 ноября 2024 года
- Фильм «Мстители: Династия Канга» — 2 мая 2025 года
- Фильм «Мстители: Секретные войны» — 7 ноября 2025 года.
Бонус — полноценный трейлер сериала «Женщина-халк»
Премьера уже 17 августа.
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