Семья сражается с драконом в первом трейлере фильма «Шазам! 2»

Компания Warner Bros. представила на Comic-con 2022 первый трейлер фильма «Шазам! 2». Главную роль в сиквеле снова исполнил Закари Ливай.
По сюжету Шазам чувствует себя бесполезным и слабым на фоне других персонажей DC, среди которых Бэтмен, Аквамен и Флэш. Герою предстоит снова поверить в себя перед лицом новой угрозы в виде древних богинь, которые вызывают дракона и разрушают город. И да, тут есть шутки с отсылкой на семью из «Форсажа», которая объединяется для борьбы со злом.
К работе над сиквелом «Шазама!» вернулся сценарист Генри Гайден, который писал сюжет вместе с Крисом Морганом из «Форсажа». Рижиссёром снова стал Дэвид Ф. Сандберг. Кроме Закари Ливайя, в фильме сыграли Хелен Миррен и Люси Лью, которые исполнили богинь, а также Рэйчел Зеглер в образе детектива.
Премьера фильма «Шазам! 2» состоится 15 декабря 2022 года. О показе кинокомикса в России пока ничего неизвестно.
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