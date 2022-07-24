Дуэйн Джонсон легко расправляется с Человеком-ястребом в новом ролике «Чёрного Адама»

Актёр Дуэйн Джонсон появился на Comic-Сon 2022 c новым роликом «Чёрного Адама». В нём показали свежие кадры с противостоянием антигероя и Общества справедливости Америки.

Ролик даёт представление о мощи Чёрного Адама, когда Доктор Фейт из новой команды киновселенной DC рассуждает о выборе антигероя — стать спасителем или разрушителем мира. В одной из сцен Человек-ястреб, один из членов Общества справедливости Америки, атакует героя Дуэйна Джонсона, но тот легко с ним расправляется.

В комиксах DC Чёрный Адам был врагом Шазама и Супермена, но пока информации о их связи в киновселенной DC нет. Недавно стало известно, что Warner Bros. не будет развивать «Лигу справедливости» Зака Снайдера, а о возможном противостоянии героев Дуэйна Джонсона и Генри Кавилла ничего неизвестно.

Кроме Дуэйна Джонсона, в Чёрном адаме сыграли Пирс Бронснан (Доктор Фейт), Элдис Ходж (Человек-ястреб), Куинтесса Суинделл (Циклон) и Ной Сентинео (Атом Крушитель). Режиссёром выступил

Жауме Кольет-Серра, известный по «Воздушному маршалу» с Лиамом Нисоном.

Премьера «Чёрного адама» состоится 21 октября. Покажут ли фильм в кинотеатрах России, пока неизвестно.