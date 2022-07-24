По Gotham Knights выпустят комикс с живым Бэтменом

Компания DC представила на Comic Сon 2022 комикс, который станет приквелом игры Gotham Knights. В нём появится Бэтмен, которому предстоит расследовать последнее дело перед смертью.

Действие Gotham Knights разворачивается после смерти Бэтмена, а в комиксе-приквеле расскажут о причинах гибели Тёмного рыцаря. По сюжету защитникам Готэма предстоит узнать, откуда появился вирус, который превращает людей в яростных маньяков. В комиксе также расскажут о событиях XIX века, которые связаны с настоящим.

Обложка первого выпуска Фото: DC

Всего появятся шесть серий комикса, который получил название Batman: Gotham Knights — Gilded City. В каждом выпуске фанаты найдут код, который можно активировать в Gotham Knights для получения косметических предметов.

Комикс поступит в продажу вместе с игрой Gotham Knights 25 октября. Ранее создатель игры сообщил, что Бэтмен не вернётся.

Страницы комикса по Gotham Knights

Фото: DC

Фото: DC

Фото: DC