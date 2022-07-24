По Gotham Knights выпустят комикс с живым Бэтменом

Компания DC представила на Comic Сon 2022 комикс, который станет приквелом игры Gotham Knights. В нём появится Бэтмен, которому предстоит расследовать последнее дело перед смертью.
Действие Gotham Knights разворачивается после смерти Бэтмена, а в комиксе-приквеле расскажут о причинах гибели Тёмного рыцаря. По сюжету защитникам Готэма предстоит узнать, откуда появился вирус, который превращает людей в яростных маньяков. В комиксе также расскажут о событиях XIX века, которые связаны с настоящим.
Обложка первого выпуска
Фото: DC
Всего появятся шесть серий комикса, который получил название Batman: Gotham Knights — Gilded City. В каждом выпуске фанаты найдут код, который можно активировать в Gotham Knights для получения косметических предметов.
Комикс поступит в продажу вместе с игрой Gotham Knights 25 октября. Ранее создатель игры сообщил, что Бэтмен не вернётся.
Страницы комикса по Gotham Knights
Фото: DC
Фото: DC
Фото: DC
Фото: DC
- 24 июля 2022
-
19:19
-
18:57
-
18:26
-
17:54
-
17:03
-
16:20
-
15:26
-
13:59
-
11:08
-
04:02
-
00:57
- 23 июля 2022
-
18:56
-
18:14
-
17:00
-
16:13
-
15:17
-
14:31
-
13:31
-
12:49
-
10:44
- 22 июля 2022
-
23:48
-
22:27
-
21:39
-
20:49
-
20:15
-
19:29
-
19:17
-
18:46
-
18:25
-
18:22
-
17:44
-
17:32
-
16:58
-
16:51
-
16:09