Diablo Immortal вышла в Китае и тут же стала лидером в чартах iOS

Сегодня состоялся релиз Diablo Immortal в Китае. По данным аналитика Даниэля Ахмада, проект занял первое место в чарте самых скачиваемых игр для iOS. На это, вероятно, повлияли предварительные 15 млн регистраций.

Также Ахмад отметил, что в своё время Diablo 3 стала самой быстро продаваемой премиальной игрой в стране, а сами китайцы в целом отлично относятся к Blizzard. Не до конца ясно, как в стране примут жёсткую монетизацию, но пока результаты неплохие.

Изначально релиз Diablo Immortal в Китае должен был состояться 23 июня, однако из-за желания привести игру в достойный вид авторы отложили её на месяц.

Diablo Immortal доступна бесплатно на ПК, Android и iOS. Игра хоть и вышла хорошей, но всё равно получила шквал критики от пользователей из-за политики Blizzard к монетизации.