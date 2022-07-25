Diablo Immortal вышла в Китае и тут же стала лидером в чартах iOS

Сегодня состоялся релиз Diablo Immortal в Китае. По данным аналитика Даниэля Ахмада, проект занял первое место в чарте самых скачиваемых игр для iOS. На это, вероятно, повлияли предварительные 15 млн регистраций.
Также Ахмад отметил, что в своё время Diablo 3 стала самой быстро продаваемой премиальной игрой в стране, а сами китайцы в целом отлично относятся к Blizzard. Не до конца ясно, как в стране примут жёсткую монетизацию, но пока результаты неплохие.
Изначально релиз Diablo Immortal в Китае должен был состояться 23 июня, однако из-за желания привести игру в достойный вид авторы отложили её на месяц.
Diablo Immortal доступна бесплатно на ПК, Android и iOS. Игра хоть и вышла хорошей, но всё равно получила шквал критики от пользователей из-за политики Blizzard к монетизации.
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