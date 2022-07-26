2K внезапно включила сервера провальной Evolve. Онлайн игры сразу же вырос в 10 раз

В 2015 году студия Turtle Rock Studios, состоящая из авторов Left 4 Dead, выпустила ассиметричный шутер Evolve. Суть сетевого боевика заключалась в противостоянии двух команд: одна состояла из четырёх игроков, которые охотились за эволюционирующим монстром, которым управлял геймер из другой команды.

Несмотря на оригинальный концепт, пользователи довольно быстро забросили игру из-за отсутствия обновлений и поддержки со стороны разработчиков. В 2018 году 2K закрыла сервера Evolve, из-за чего в сетевой экшен можно было играть, только подключившись напрямую к другим игрокам. На протяжении последних лет в игру заходили несколько десятков преданных поклонников в Steam, однако на днях всё изменилось.

Оказалось, что 2K внезапно включила часть серверов обратно, и онлайн Evolve тут же увеличился в 10 раз — до 270 человек.

Фото: SteamDB

К сожалению, Evolve Stage 2 больше нельзя приобрести в магазинах, однако владельцы игры могут зайти в проект и вспомнить былое. Сама 2K информацию пока не комментировала.