2K внезапно включила сервера провальной Evolve. Онлайн игры сразу же вырос в 10 раз

В 2015 году студия Turtle Rock Studios, состоящая из авторов Left 4 Dead, выпустила ассиметричный шутер Evolve. Суть сетевого боевика заключалась в противостоянии двух команд: одна состояла из четырёх игроков, которые охотились за эволюционирующим монстром, которым управлял геймер из другой команды.
Несмотря на оригинальный концепт, пользователи довольно быстро забросили игру из-за отсутствия обновлений и поддержки со стороны разработчиков. В 2018 году 2K закрыла сервера Evolve, из-за чего в сетевой экшен можно было играть, только подключившись напрямую к другим игрокам. На протяжении последних лет в игру заходили несколько десятков преданных поклонников в Steam, однако на днях всё изменилось.
Оказалось, что 2K внезапно включила часть серверов обратно, и онлайн Evolve тут же увеличился в 10 раз — до 270 человек.
Фото: SteamDB
К сожалению, Evolve Stage 2 больше нельзя приобрести в магазинах, однако владельцы игры могут зайти в проект и вспомнить былое. Сама 2K информацию пока не комментировала.
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