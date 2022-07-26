Ещё один секрет? В NieR: Automata нашли загадочную локацию

Один из фанатов NieR: Automata под ником sadfutago рассказал на форуме Reddit, что нашёл тайную локацию в экшене. На находку отреагировал один из продюсеров игры и датамайнер Лэнс Макдональд, но другие пользователи обнаружить её не смогли.
Более месяца назад sadfutago спросил на Reddit, почему у некоторых не получается войти в церковь в Реплике города, но фатаны его не поняли. Позже пользователь опубликовал видео и скриншот с PS4, где он заходит в загадочную дверь и спускается в церковь, о которой никто до этого не знал.
Некоторые предположили, что sadfutago шутит, а локацию он сделал с помощью модов. Известный датамайнер Лэнс Макдональд отверг эти мысли и сообщил, что добавить церковь таким способом не получилось бы. На находку отреагировал и продюсер NieR Automata Йосуке Сайто, который написал загадочную фразу о вечной тайне.
Sadfutago играл на PS4 на патче 1.0, потому что не подключал приставку к сети. Сообщество моддеров NieR Automata отметило, что им не удалось найти ничего подобного в той же версии экшена, но и обвинять во лжи пользователя не стали. По словам умельцев, один человек не смог бы создать подобное, особенно нестандартную открывающуюся дверь.
Судя по всему, сообществу NieR: Automata предстоит разгадать ещё одну тайну, хотя ранее стало известно, что все секреты найдены.
- 26 июля 2022
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