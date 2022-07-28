У стримеров и блогеров сильно упали доходы

Издание The Washington Post опубликовало материал, в котором рассказало про падение доходов блогеров и стримеров на Twitch, YouTube и TikTok. На это повлиял спад экономической сферы США.
А это, в свою очередь, повлекло снижение количества рекламы на всех площадках, за счёт которой и живут контент-мейкеры. По словам старшего партнёрского менеджера Elgato Мигеля Лосада, блогеры уже почувствовали падение доходов
Многие контент-мейкеры почувствовали какой-то сдвиг, поскольку доходы заметно снизились.
Также стримеры заметили, что люди реже стали оформлять платные подписки на Twitch. Возможно, это связано с тем, что пользователи стали задумываться о своих расходах и начали экономить средства. Притом контент-мейкеры не винят в этом людей, однако им приходится увеличивать количество рекламы.
Стример Зак Басси отметил, что большинство блогеров сначала не заметят ничего подозрительного, однако со временем денег будет становиться меньше, и уже тогда всё станет ясно.
Вы не сможете увидеть падение до конца месяца, пока вы не посмотрите на свой доход и скажете: «О, доход немного снизился, но всё будет в норме». Затем он упадет ещё на 5% или ещё на 10%.
Также некоторые компании, сотрудничающие с блогерами, посоветовали найти ещё один источник заработка в перспективе.
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