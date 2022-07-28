Авторы Destiny 2 решили меньше общаться с фанатами из-за постоянных угроз от игроков

Фанаты Destiny 2 на форуме Reddit запустили обсуждение о редкой коммуникации разработчиков шутера с самими игроками. Пользователи утверждают, что Bungie как будто стала реже выходить на связь, сообщая лишь о выходах ближайших обновлений.

Комьюнити-менеджер студии под ником dmg04 подтвердил предположения фанатов. По его словам, сотрудники студии приняли решение меньше общаться с игроками из-за постоянной токсичности в свою сторону. Причём речь идёт не просто о каких-то оскорблениях, а именно о серьёзных угрозах здоровью сотрудников.

Разработчики прекрасно понимают, что далеко не все фанаты оставляют оскорбительные комментарии, поэтому прямо сейчас студия работает над новым видом коммуникации с адекватной частью аудитории.

На аналогичную проблему ранее пожаловался и художник из Ubisoft. По его словам, многие разработчики были бы очень рады быть более открытыми, но всё это, так или иначе, приводит к невероятному уровню токсичности.