Художник из Ubisoft объяснил, почему разработчики перестали общаться с игроками

Геймеры уже давно просят разработчиков быть более открытыми — например, рассказывать о нюансах разработки, отталкиваться в первую очередь от отзывов игроков и постоянно быть с ними в контакте, но этого почему-то не происходит.

Ведущий художник по реквизиту Ubisoft Annecy Джо Хоббс поделился своим мнением на эту тему. По его словам, многие разработчики были бы очень рады быть более открытыми, но всё это так или иначе приводит к невероятному уровню токсичности. Он привёл в пример ситуацию, когда пользователи пишут комментарии в духе «исправьте рейтинговый подбор в своей игре» художнику или любому другому сотруднику, который вообще не связан с данной механикой. В особенности нелепо и даже грубо эти просьбы выглядят тогда, когда разработчик делится своими семейными проблемами.

Нападки, которым подвергаются разработчики, совершенно отвратительны, и я вижу их в комментариях у большинства создателей игр. Несколько месяцев назад один из них рассказал о болезни своей матери, и половина комментариев под его записью была в духе «возвращайся к работе» и «исправь игру».

Хоббс отметил и негативные последствия популярности блогеров. Те, по его мнению, специально создают негативный фон вокруг компаний и только усугубляют ситуацию.

Стримеры и блогеры, которые записывают реакции и специально преувеличивают эмоции ради просмотров, делают только хуже. У них большая аудитория, которой они вечно говорят, какие создатели игр плохие. Потом все удивляются, почему разработчики с ними не разговаривают. Они такие же обычные люди с обычной работой, которым не нужна вся эта токсичная чушь.

В конце своей речи Хоббс заявил, что после релиза того или иного проекта разработчики на некоторое время перестают активничать в социальных сетях. Он отметил, что подобный подход помогает им перезарядиться, ведь «люди всегда будут говорить токсичные вещи — независимо от того, что вы делаете».