Фанаты разгадали ещё один последний секрет NieR: Automata

Недавно в сообществе NieR: Automata начался настоящий экшен: один из пользователей опубликовал видео со скрытой локацией, которую прежде не могли обнаружить даже датамайнеры. При этом о модифицировании самой игры речи не шло — ранее внедрить собственные модификации в проект так никому и не удалось. Фанаты тут же ринулись выяснять, как попасть в это место, но так и не смогли это сделать.

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К сожалению, всё оказалось куда прозаичнее. Авторы того самого ролика на Reddit провели стрим, в котором поблагодарили фанатов за энтузиазм и заявили, что первыми в мире смогли интегрировать модификацию в игру. Таким образом, та скрытая локация в церкви — всего лишь дело рук игроков.

В ближайшее время моддеры опубликуют файлы с модификацией в открытый доступ, чтобы любой пользователь мог посетить «скрытую» локацию. Так что да, ещё один финальный секрет NieR: Automata наконец разгадан.