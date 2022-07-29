Хоррор P.T. от Хидео Кодзимы воссоздали в Halo Infnite

Фанаты Halo Infinite, которые случайно получили доступ к ранней версии режима Forge, воссоздали через него тизер Silent Hills от Хидео Кодзимы под названием P.T. Теперь пройти по наводящему ужас коридору можно с пистолетом и гранатами.
Игрок под ником Death Templer точно изобразил планировку дома и некоторые памятные детали. Среди них часы с отметкой на 23:59 и разбросанные таблетки. Пройдя вглубь, герой слышит узнаваемые сиплые звуки, но до появления наблюдающего за героем призрака Лизы дело пока не дошло.
В середине июля создатели Halo Infinite запустили тестирование кооператива для кампании, но некоторые игроки получили доступ к незавершённому режиму Forge. В нём можно создавать локации с разными условиями благодаря редактору. Его начнут публично испытывать в сентябре этого года.
P.T, которую авторы назвали интерактивным тизером Silent Hills, появилась в 2014 году на PS4. В ней игроки разгадывали загадки в узком коридоре, а в конце герой, роль которого исполнил Норман Ридус, выбирался из дома. В создании принимали участие Гильермо дель Торо и Хидео Кодзима, который позже поссорился с Konami и ушёл из компании. Из-за этого Silent Hills отменили, а P.T. удалили из магазина PlayStation без возможности повторной загрузки.
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