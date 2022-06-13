Режиссёр фильма «Сайлент Хилл»: Konami точно возрождает игры по Silent Hill
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Режиссёр оригинальной и будущей экранизации Silent Hill Кристоф Ганс дал интервью журналу JEUXACTU. В нём он подтвердил, что Konami работает не только над адаптацией культовой франшизы, но и над новыми играми в серии.
Тем самым режиссёр подтвердил информацию, о которой сообщали несколько инсайдеров ещё в прошлом году.
Прямо сейчас японский издатель якобы разрабатывает сразу несколько игр. По словам Ганса, существенное влияние на будущие проекты оказали ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3, оказавшиеся крайне успешными как в финансовом плане, так и в плане мнения игроков. К сожалению, более детальной информацией постановщик не поделился.
Ранее Кристоф Ганс заявил, что уже работает над новой экранизацией Silent Hill. По его словам, это будет частью общего перезапуска хоррор-франшизы.
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