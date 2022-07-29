Сравнение: «Форрест Гамп» 1994 года и индийский ремейк

Создатели фильма «Лаал Сингх Чадда», индийской версии «Форреста Гампа», готовятся к премьере картины, которая состоится 11 августа. Авторы выпустили ролик с закулисными кадрами и полноценный трейлер, который уже сравнили с оригиналом.

Начинается сравнение с культового момента, когда ещё юный главный герой под крик «Беги, Форрест, беги» удирает от хулиганов со скобами на ногах. Позже он участвует в спортивных соревнованиях и отправляется на войну, получает награду от президента и живёт с любовью своей жизни.

Созданием «Лаал Сингх Чадда» занимается известный индийский актёр и продюсер Аамир Кхан, который играет главную роль, и студия Viacom18. Авторы отметили, что это не прямой ремейк «Форреста Гампа», потому что картина построена на особенностях и истории Индии, а также на войне с Пакистаном 1999 года.

«Форрест Гамп» режиссёра Роберта Земекиса, который до этого ставил трилогию «Назад в будущее», вышел в 1994 году. Картина получила шесть премий «Оскар», включая награды за лучший фильм, режиссёра, актёра, монтаж, визуальные эффекты и адаптированный сценарий. Для Тома Хэнкса, исполнителя главной роли, это было второе награждение подряд. Первый «Оскар» актёр получил за «Филадельфию» 1993 года.

Трейлер «Лаал Сингх Чадда»