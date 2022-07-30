Фоторежим, требования и время прохождения — новые детали хоррора Scorn

Создатели Scorn раскрыли новые подробности хоррора и ответили на часто задаваемые вопросы фанатов. Согласно словам разработчиков, на прохождение игры уйдёт 6-8 часов в зависимости от скорости разгадывания головоломок.

Многие фанаты, которые зацепились за Scorn благодаря визуальному стилю, интересовались фоторежимом. Разработчики сообщили, что его не будет в игре, но благодаря минималистичному интерфейсу получится делать хорошие снимки экрана.

Также авторы показали саундтрек хоррора, который написали Aethek & Lustmord, и несколько страниц артбука. Они войдут в делюкс-издание Scorn, а также будут продаваться отдельно.

Одна из композиций Scorn

Артбук

Один из вопросов касался необходимого железа для запуска игры в разрешении 4K при 60 FPS. Создатели Scorn рекомендуют видеокарту RTX 2070, процессор Ryzen 5 360 или Core i7-8700, 16 ГБ оперативной памяти и SSD. Разработчики отметили, что требования могут меняться в зависимости от настроек графики.

Scorn выйдет 21 октября на ПК и Xbox Series. Средства на создание хоррора собирали на Kickstarter с 2014 года, а в 2018-м авторы решили переделать многие элементы, что затянуло разработку. Визуальный стиль игры вдохновлён творчеством Ханса Гигера, художника фильма «Чужой» 1979 года.