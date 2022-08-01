Генри Кавиллу пришлось обновить свой игровой ПК из-за аномальной жары

Актёр Генри Кавилл, известный не только по роли Супермена, но и как любитель видеоигр, рассказал в социальных сетях о своей недавней поломке, которая произошла с его любимым ПК.
Из-за сильной жары в Великобритании у актёра сломалась система система охлаждения. В итоге он обновил её и купил кулеры от компании Noctua. На фото ниже можно увидеть самого актёра и его ПК.
Кавилл поразил геймеров ещё в 2020 году, когда показал сборку своего ПК впервые. Также актёр ни раз говорил о любви к видеоиграм. В частности, к «Ведьмаку» и серии Total War.
Ранее появлялись слухи, что Генри Кавилл подхватил COVID-19, поэтому съёмки третьего сезона «Ведьмака» приостановили. Их уже возобновили, а актёр, похоже, не теряет времени зря и занимается личными делами. Например, починкой ПК.
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