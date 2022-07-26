Источник: съёмки «Ведьмака» остановили. Генри Кавилл заразился коронавирусом

Съёмки сериала «Ведьмак» остановили, сообщило Redanian Intelligence со ссылкой на источник. Как сообщает портал, причиной стало заражение Генри Кавилла, исполнителя главной роли, коронавирусом.

По информации Redanian Intelligence, на этой неделе должны были начаться съёмки эпизода про переворот на Таннеде. В нём примет участие почти весь основной актёрский состав, но работа так и не началась из-за заражения Кавилла, сообщил источник издания.

Съёмки третьего сезона «Ведьмака» отложат на неделю, если болезнь Кавилла не затянется. Переносить производство надолго не планируют.

Съёмки третьего сезона продлятся до конца августа или сентября, а премьера состоится в 2023 году в сервисе Netflix. До конца 2022-го должен выйти приквел «Ведьмака» с подзаголовком «Происхождение», в котором расскажут о сопряжении сфер и первом ведьмаке.