Видео: как ремейк God of War выглядел бы в 2022 году

Команда с канала TeaserPlay выпустила свежий ролик, в котором вновь показала, как бы выглядела старая игра в новом виде. Энтузиасты преобразили первую часть God of War, вышедшую в 2005 году.

В ролике можно увидеть, как Кратос ходит по локации, встречает Зевса и других существ. Зевс, кстати, тоже выглядит современно. В разработке TeaserPlay использовали технологии Lumen, Nanite и трассировку лучей.

Мы попытались использовать всю мощь и возможности Unreal Engine 5, чтобы воссоздать это. Мы использовали Lumen, Nanite, трассировку лучей и Metahuman, чтобы создать лица Кратоса и Зевса.

Также в описании к ролику авторы указали, что это лишь фанатский концепт и они не собираются выпускать какую-либо игру по подобию этой работы.