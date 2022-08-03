Готовый фильм про Бэтгёрл, на который потратили $ 90 млн, полностью отменили

Западные СМИ внезапно сообщили о том, что Warner Bros. отменила фильм «Бэтгёрл». Примечательно, что его уже отсняли и готовились запускать рекламную кампанию, однако лента всё же не выйдет. Как отметило Variety, это довольно редкий случай и даже в самых худших ситуациях кинокомпании всё равно хотят получить со своего продукта прибыль.

Причиной послужило то, что Warner Bros. пересмотрела свою стратегию. Компания хочет выпускать только кинотеатральные блокбастеры, а «Бэтгёрл» под эту категорию не подошла.

Майкл Китон должен был сыграть Бэтмена

На фильм потратили $ 90 млн, а актёрский состав внушал доверие. В фильме снялись Лесли Грейс, Майкл Китон, Дж. К. Симмонс и Брендан Фрейзер. Изначально картину хотели выпустить в HBO Max, а потом в кинотеатрах, но теперь премьеры не будет вообще.

Картина должна была выйти в декабре 2022 года.