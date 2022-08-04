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Готовый фильм про Бэтгёрл за $ 90 млн отменили не из-за ужасного качества фильма

Готовый фильм про Бэтгёрл за $ 90 млн отменили не из-за ужасного качества фильма
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3 августа стало известно, что Warner Bros. отменила премьеру «Бэтгёрл» — уже готового кинокомикса, на который потратили $ 90 млн, а в ближайшее время должна была стартовать рекламная кампания. Киностудия заявила, что всё дело в том, что она хочет выпускать кинотеатральные блокбастеры, а «Бэтгёрл» в эту категорию не попала. СМИ сообщили, что дело может быть и в списании налогов, чтобы свести затраты на ленту к минимуму.

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Многие фанаты сразу же подумали о том, что продюсерам просто не понравился финальный результат и они решили не тратить дополнительные средства на потенциально провальный фильм. Однако, как сообщает The Hollywood Reporter, это не так. Внутренние тесты картины действительно оказались не очень высокими, где-то на уровне хоррора «Оно», который в итоге спокойно пошёл в прокат и принёс студии прибыль.

Конечно, тестовые показы проводятся не для того, чтобы решить судьбу фильма, а для проверки вовлечённости аудитории. Возможно, именно и с этим у картины возникли бы какие-то проблемы. На фоне отмены «Бэтгёрл» WB также может сдвинуть график премьер «Шазама! 2» (21 декабря 2022 года) и «Аквамена 2» (17 марта 2023 года). В целом, как отмечают источники, такова стратегия нового президента компании: выпускать меньше, но качественнее.

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