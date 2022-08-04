Team Spirit победила beastcoast на PGL Arlington Major по Dota 2

Российская команда Team Spirit по Dota 2 начала выступление на глобальном турнире PGL Arlington Major 2022 с победы — матч «драконов» против beastcoast из Перу завершился со счётом 2:0.

Обе игры завершились сравнительно быстро. Коллектив из Южной Америки допустил серию ошибок на стадии драфта и в дебюте матча, поэтому Team Spirit смогла выиграть каждую из двух карт всего за 28 минут.

В параллельном матче украинский клуб Natus Vincere с аналогичным счётом уступил европейской Entity Gaming. Ещё две best-of-2 серии группы B продолжаются в эти минуты.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс и титул чемпиона мэйджора.