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Team Spirit победила beastcoast на PGL Arlington Major по Dota 2

Team Spirit победила beastcoast на PGL Arlington Major по Dota 2
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Российская команда Team Spirit по Dota 2 начала выступление на глобальном турнире PGL Arlington Major 2022 с победы — матч «драконов» против beastcoast из Перу завершился со счётом 2:0.

Обе игры завершились сравнительно быстро. Коллектив из Южной Америки допустил серию ошибок на стадии драфта и в дебюте матча, поэтому Team Spirit смогла выиграть каждую из двух карт всего за 28 минут.

Dota 2. PGL Arlington Major 2022. Группа B. 1-й тур
04 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
beastcoast

В параллельном матче украинский клуб Natus Vincere с аналогичным счётом уступил европейской Entity Gaming. Ещё две best-of-2 серии группы B продолжаются в эти минуты.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс и титул чемпиона мэйджора.

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