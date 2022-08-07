Сорвиголову впервые показали на кадре сериала «Женщина-Халк»
Поделиться
Сорвиголова готовится к своему дебюту в киновселенной Marvel: слепой мститель появится в сериале «Женщина-Халк» и создатели шоу показали первый кадр с героем в исполнении Чарли Кокса.
Костюм персонажа остался практически идентичным варианту из сериала Netflix, но чуть в других красках.
Мэтт Мёрдок очутился в киновселенной в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» — адвокат представлял интересы Питера Паркера после раскрытия личности персонажа Мистерио. Теперь же пришло время впервые показать и альтер эго Мёрдока — Сорвиголову.
Персонаж, помимо шоу «Женщина-Халк», появится и в других проектах киновселенной, а в начале 2024 года он получит собственный сериал — «Сорвиголова: Рождённый заново». Первый сезон будет включать аж 18 эпизодов.
Комментарии
- 7 августа 2022
-
07:40
-
03:23
-
03:04
- 6 августа 2022
-
22:55
-
18:59
-
18:09
-
17:50
-
17:11
-
16:04
-
15:16
-
14:15
-
13:35
-
12:46
-
04:13
-
03:50
-
01:41
- 5 августа 2022
-
23:01
-
20:51
-
20:33
-
20:05
-
19:15
-
18:45
-
18:20
-
17:50
-
17:30
-
16:54
-
16:20
-
15:46
-
15:30
-
14:54
-
14:38
-
14:07
-
13:57
-
13:25
-
13:13
Партнерский контент