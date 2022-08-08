Актриса «Сорвиголовы» спалила возвращение Карателя в Marvel

После новостей о возвращении Сорвиголовы по сети пошли слухи о том, что, помимо Дьявола Адской Кухни, стоит ждать и возвращение Карателя. Об этом чаще всего сообщал инсайдер MyTimeToShineHello.

Похоже, жестокий Фрэнк Касл действительно появится в киновселенной, так как об этом рассказала актриса Розарио Доусон, сыгравшая героиню по имени Клэр Темпл в сериале «Сорвиголова».

Вчера я узнала, что «Каратель» вернётся. Итак, я чувствую, что это мой второй шанс, потому что это единственное шоу, в котором я не участвовала. Я люблю Джона Бернтала. Давайте сделаем это вместе, ребята.

Официально о возвращении Карателя не сообщалось. Ожидается, что персонаж получит отдельный сериал, а его жестокость и взрослый рейтинг сохранятся. Карателя сложно назвать героем, так как в своих методах борьбы с плохими парнями он часто прибегает к насилию и убийствам.

По данным инсайдеров, анонсировать шоу могут на D23 Expo, которая пройдёт в сентябре.