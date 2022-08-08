Хидео Кодзиму впечатлил корейский боевик «Картер» от Netflix
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Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима поделился в социальных сетях впечатлениями от очередного просмотренного фильма. Разработчик любит рассказывать о своих любимых шоу, фильмах или музыке.
Одной из последних просмотренных Кодзимой лент стал корейский боевик «Картер». Ещё геймдизайнер сравнил переговоры по наушнику с играми серии Metal Gear Solid.
Я посмотрел «Картера»! Это удивительно! Работа с камерой потрясающая. Этот боевик разрушает старую концепцию с камерами и длинными планами XXI века.
Это безумие, в котором может быть будущее боевиков! Инструкция по радиосвязи напомнила мне MGS.
Сюжет картины посвящён мужчине, который приходит в себя и не может вспомнить своё прошлое. Через некоторое время с ним связывается человек и сообщает, что в нём заложена бомба, которая взорвётся из-за неподчинения правилам. Оценить стиль фильма можно в трейлере ниже.
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