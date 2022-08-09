Сверхпопулярный вампирский выживач V Rising купили более 2,5 млн игроков

Авторы сверхпопулярного вампирского выживача про вампиров V Rising заявили, что продажи игры уже перевалили за 2,5 млн копий. Почти два месяца назад игру купили более 2 млн раз.

V Rising вышла в раннем доступе Steam в конце мая этого года и быстро набрала популярность. В игре нужно взять на себя роль вампира, охотиться за кровью в поселениях, строить собственный замок и развиваться в открытом мире. Цель — постепенно завоёвывать мир живых.

Несмотря на текущие мировые события, V Rising доступна на русском языке. Озвучки, конечно, нет, зато интерфейс и субтитры полностью локализованы. В Steam проект стоит 435 рублей.

В V Rising можно поиграть на ПК. Когда игра выйдет из раннего доступа, пока неизвестно.