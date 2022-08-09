PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание первого дня плей-офф и прямые трансляции
Поделиться
С 4 по 14 августа в Техасе проходит глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира разыграют титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.
Сегодня, 9 августа состоятся четыре матча верхней сетки плей-офф. Победители игр обеспечат себе минимум 5–6 место, а проигравшие продолжат борьбу за призовые и рейтинговые очки в нижней сетке.
Расписание PGL Arlington Major на 9 августа:
- 18:00. PSG.LGD (Китай) — BOOM (Юго-Восточная Азия);
- 21:00. OG (Европа) — Entity (Европа);
- 0:00. Virtus.pro / Outsiders (Россия) — Team Spirit (Россия);
- 3:00. Team Aster (Китай) — Fnatic (Юго-Восточная Азия);
Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.
Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямой эфир
- Официальная трансляция на русском на Twitch;
- Официальная трансляция на русском ВКонтакте;
- Официальная трансляция на английском на Twitch;
- Официальная трансляция на английском на YouTube в качестве 4K;
- Комьюнити-стрим от Александра Nix Левина;
- Комьюнити-стрим от Тимура TpaBoMaH Хафизова;
- Студия «СтарпёрХаб» от Ярослава NS Кузнецова.
Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
18:32
-
18:13
-
17:52
-
17:25
-
17:21
-
16:48
-
16:27
-
16:16
-
16:15
-
15:44
-
15:35
-
15:34
-
14:56
-
14:51
-
14:38
-
14:10
-
14:02
-
13:30
-
13:16
-
12:50
-
12:42
-
12:17
-
11:36
-
11:16
-
10:40
-
09:56
-
09:32
- 8 августа 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:24
-
21:44
-
21:34
-
20:45
-
20:38
-
20:05
Партнерский контент