PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание первого дня плей-офф и прямые трансляции

С 4 по 14 августа в Техасе проходит глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира разыграют титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.

Сегодня, 9 августа состоятся четыре матча верхней сетки плей-офф. Победители игр обеспечат себе минимум 5–6 место, а проигравшие продолжат борьбу за призовые и рейтинговые очки в нижней сетке.

Расписание PGL Arlington Major на 9 августа:

18:00. PSG.LGD (Китай) — BOOM (Юго-Восточная Азия);

21:00. OG (Европа) — Entity (Европа);

0:00. Virtus.pro / Outsiders (Россия) — Team Spirit (Россия);

3:00. Team Aster (Китай) — Fnatic (Юго-Восточная Азия);

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямой эфир

Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.