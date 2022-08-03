Эпопея с визами и лучший шанс выйти на The International. Каким будет главный турнир лета

Всё, что нужно знать перед стартом PGL Arlington Major 2022 по Dota 2.

В этот четверг в Техасе начинается PGL Arlington Major 2022 — последний турнир этого профессионального сезона по Dota 2. Лучшие команды мира впервые за долгое время смогут определить сильнейшего в очной борьбе, а дополнительным стимулом для участников станут слоты на чемпионат мира The International 2022 в октябре.

Чемпионат пройдёт с 4 по 14 августа в США. На первом этапе все команды будут разделены на две подгруппы, где каждая сыграет с каждой bo2-матч (две игры). Сильнейшие пройдут в плей-офф, где определят чемпиона и восемь призёров — именно они разделят призовой фонд в размере $ 500 тыс. и очки DPC-рейтинга.

В преддверии глобального турнира мы готовы познакомить вас с участниками PGL Arlington Major, рассказать о главных интригах события в Техасе и поделиться деталями о том, где и как можно будет следить за ходом главного чемпионата этого лета.

Фото: Valve

Главный соперник — визовый центр

Едва ли не каждый киберспортивный турнир в США сопровождается серией скандалов с заменами участников. Получить визу в Штаты молодым игрокам невероятно трудно — если шенген или разрешение на въезд в азиатские страны сделать удаётся, то американские офицеры из посольства подходят к своей работе более скрупулёзно.

В киберспортивном сообществе любят шутить, что обыграть лучшие команды региона намного легче, чем американское посольство. Так случилось и в этот раз: сразу восемь команд не смогли заявить на PGL Arlington Major 2022 полные составы. Причина одна — многократные отказы в визах.

Fnatic Фото: Flickr

Так, на турнир не сможет отправиться российский керри Entity Gaming Иван Pure Москаленко, мидер перуанской Thunder Awaken, а также по одному игроку Royal Never Give Up и азиатской Talon Esports. Fnatic выступит сразу с тремя новыми игроками, а Xtreme просто отказалась играть в неполном составе.

Всем им пришлось искать срочные замены, что существенно снизит уровень конкуренции на турнире. Трудно представить, каким образом новые игроки смогут встроиться в модель новой команды за считаные дни.

Удачным можно назвать лишь одно изменение. Визу не смог получить Михаил Misha Агатов из OG, которого заменит двукратный чемпион мира Себастьян Ceb Дебс. Ровно то же самое случилось с европейской командой перед прошлым мэйджором в Стокгольме — тогда опытный француз привёл молодой коллектив к титулу. Многие считают, что Себ способен усилить OG и сейчас.

Себастьян Ceb Дебс Фото: Valve

Ждём сюрпризов от наших

Удивительно, но все три коллектива из СНГ смогли избежать визовых проблем и будут играть на турнире в полных составах. Да, Team Spirit потратила на документы около € 25 тыс., а NAVI потеряла главного тренера и менеджера (они смогут помочь только удалённо) — но это в любом случае лучше, чем целиком перестраивать игру под нового керри или мидера.

В условиях проблем с составами у конкурентов наши команды имеют неплохие шансы в борьбе за победу. Например, Team Spirit — действующие чемпионы мира, которых всё ещё стоит опасаться. Пусть в ходе этого сезона «драконы» выглядели блекло, но на недавнем супертурнире в Саудовской Аравии парни показали, что способны разогнаться по ходу ивента и победить кого угодно.

Специалисты также высоко оценивают шансы российской Virtus.pro (из-за санкций она будет играть под нейтральным названием Outsiders). Пятёрка показала прекрасную игру на последних турнирах и выглядит очень интересно: с этим согласны и у нас, и в англоязычном сообществе.

Роман RAMZES666 Кушнарёв Фото: Virtus.pro

Главной проблемой может стать недостаток опыта — это самая молодая команда на чемпионате, а лидеру Роману RAMZES666 Кушнарёву всего 23. Да, он уже пять раз побеждал на мэйджорах, но раньше не руководил командой. К тому же ивент в Техасе для некоторых из его тиммейтов станет международным дебютом.

Наконец, Natus Vincere с легендарной связкой Solo и No[o]ne, а также с тремя талантливыми игроками. Пока украинская команда смотрится не слишком стабильно, но может удивить даже в ранге «тёмной лошадки». По крайней мере, 32-летний капитан Алексей Solo Березин (самый возрастной игрок этого мэйджора) уверен, что «рождённые побеждать» способны попасть в топ-3.

Алексей Solo Березин Фото: NAVI

Остановить китайскую машину

Первый мэйджор 2022 года прошёл без участия китайских команд, которые не смогли покинуть страну из-за распространения COVID-19 — в результате турнир в Стокгольме сильно разочаровал качеством игры. Теперь представители Поднебесной снова в строю (пусть и частично, без Xtreme с Paparazi и old eLeVeN), а потому выглядят претендентами на победу. Все три команды.

В большей степени, конечно, это касается PSG.LGD: финалисты The International не оставили камня на камне от соперников по Riyadh Masters и способны таким же катком проехаться по мэйджору.

Royal Never Give Up стала чемпионом китайской региональной лиги и, хотя будет выступать с заменой, сверхмотивирована показать лучшую игру и выйти на Инт напрямую. Всегда опасна Team Aster с Monet и Ori.

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Помимо VP и Spirit, противостоять китайцам способны ведущие западные команды, начиная с OG — вместе с потрясающим мотиватором Себом эта команда может всё. Очень сильно смотрится Tundra, хотя на LAN команде частенько не везёт. Достойную игру показывает американская Evil Geniuses после возвращения Таля Fly Айзика на роль капитана.

Таль Fly Айзик Фото: Flickr

Среди тех, кто может удивить — представители Азии и Южной Америки. Поверить, что условная Talon Esports или beastcoast сможет выиграть чемпионат, очень трудно. Зато любая из них способна выбить с турнира оступившегося фаворита, воспользовавшись минимальной ошибкой: лёгких соперников в Арлингтоне не будет ни у кого.

Билеты на The International ещё доступны

Дополнительную интригу турниру в Техасе придаёт тот факт, что это последний ивент профессионального сезона Dota Pro Circuit. Дальше — только коммерческие турниры и осенний чемпионат мира The International 2022, который наверняка вновь порадует нас рекордным призовым фондом на десятки миллионов долларов.

Попасть на The International можно через региональные квалификации в сентябре либо напрямую, если занять место в топ-12 мирового рейтинга Dota Pro Circuit. Мэйджор станет последней возможностью заработать очки (их получат восемь лучших команд турнира) и исправить ситуацию в таблице.

Рейтинг Dota Pro Circuit до начала PGL Arlington Major 2022 Фото: Liquipedia.net

Сейчас прямые приглашения на TI11 обеспечили себе четыре коллектива. За остальные восемь будут биться 14 команд, 13 из которых сыграют на мэйджоре. Для многих возможность заработать прямой инвайт на Инт значит даже больше, чем перспектива просто занять высокое место на топовом турнире.

Пока на главный турнир года не попала ни одна из команд СНГ, но после PGL Arlington Major ситуация может измениться. Team Spirit для получения прямой путёвки на The International хватит места в восьмёрке сильнейших, Virtus.pro лучше попадать в топ-6 или выше. Шансы есть даже у NAVI — но украинскому коллективу нужно нивелировать отставание и занять место в топ-3 этого мэйджора.

Фото: Flickr

Расписание и трансляция

PGL Arlington Major пройдёт в два этапа. С 4 по 8 августа будут сыграны матчи группового этапа: по четыре команды попадут в верхнюю сетку плей-офф, ещё по две — в нижнюю, остальные покинут турнир. Каждый игровой день стартует в 18:00 по московскому времени, параллельно будут идти по четыре серии. С подробным расписанием и результатами можно будет ознакомиться в нашем матч-центре.

Плей-офф турнира пройдёт с 9 по 14 августа по системе double-elimination. Согласно этому формату, команды из верхней сетки не вылетают после первого поражения, а продолжают выступление в нижней сетке. Финальный матч начнётся в воскресенье, 14 августа, в 22:00 по Москве.

Официальную трансляцию на русском языке проведёт новая студия FISSURE, которая смогла обойти на тендере компанию Виталия v1lat Волочая Maincast — та будет освещать чемпионат только на украинском. Русскоязычный эфир можно будет посмотреть на Twitch и во «ВКонтакте».

Помимо этого, игры чемпионата покажут на своих каналах независимые стримеры Александр Nix Левин и Тимур ТраВоМаН Хафизов. Известный аналитик Ярослав NS Кузнецов проведёт оффлайн-ивент «СтарпёрХаб» с гостями из киберспорта и студии RuHub, а российская платформа WASD планирует собственный каст с участием популярных стримеров.