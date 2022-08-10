Попробовать Half-Life 2 в VR-шлеме дадут в сентябре

Авторы VR-мода для Half-Life 2 объявили, что проект можно будет опробовать уже в сентябре. Игру будут поддерживать актуальные шлемы виртуальной реальности, включая Valve Index и Oculus Quest. Создатели отмечают, что это будет публичная бета-версия, ведь доделать настолько масштабный проект до конца попросту невозможно.

Half-Life 2: VR — масштабная модификация оригинальной Half-Life 2, позволяющая пройти всю игру в режиме виртуальной реальности. Проект поддерживает специфическое VR-управление вместе с отслеживанием и отображением рук на манер Half-Life: Alyx.

Разработка проекта стартовала ещё в 2017 году, однако авторы столкнулись со множеством проблем, из-за чего производство затянулось на 5 лет. Для установки Half-Life 2: VR понадобится лицензионная копия шутера в Steam.